Kızılırmak Deltası'nda kuş sayımı yapıldı

Kızılırmak Deltası'nda, ''Dünya Kuş Gözlem Günü'' etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (Kuş Bilimi) Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası'nda 45 kişinin katılımıyla kuş sayımı ve doğa etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

''Dünya Kuş Gözlem Günü'' nedeniyle Kızılırmak Deltası’nda başladıkları doğa ve kuş tanıma faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yavuz, bu kapsamda "Turnalara kanat açıyoruz" etkinliği de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deltada sürdürülen etkinliğe 45 doğaseverin katıldığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

''Kızılırmak Deltası'nda çeşitli kuş gözlemlerinin yanı sıra turna sayımları da gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz kapsamında önce Cernek Halkalama İstasyonu'nda kuş halkalama çalışmaları yaptık. Ardından doğa yürüyüşü yaptık ve doğadaki kuşları tanıdık. Kızılırmak Deltası'nda görülen türlerden benekli sinekkapan, kızılkuyruk, erguvani balıkçıl gibi kışlama alanlarına gitmek üzere olan yaz göçmeni türler, kızılgerdan, karatavuk, ispinoz gibi kış göçmeni türler, dövüşkenkuş, söğütbülbülü gibi geçit kuşları eş zamanlı gözlendi.''

Yavuz, etkinlik kapsamında sürdürülen "Turnalara kanat açıyoruz" çalışması kapsamında ise deltada 84 turna sayımı yaptıklarını belirtti.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuşların göç takvimlerinin, mevsimlere göre yoğunluk ve dağılımlarının önemli ölçüde değişmesinin beklendiğini vurgulayan Yavuz, yapılan sayımların iklim değişikliği modellemeleri ile tür dağılımlarının nasıl değişeceğini de ortaya çıkaracağını kaydetti.

