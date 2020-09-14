HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak Nehri’nde boğulan genç Kurbağa Adamlar tarafından bulundu

Kızılırmak Nehri’nde boğulan genç Kurbağa Adamlar tarafından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Değirmenkaşı köyünde serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren ve kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.Cumartesi günü Değirmenkaşı köyü Yazıyayla mevkiinde serinlemek için Kızılırmak’a giren 19 yaşındaki Mehmet Çiçek gözden kayboldu.

Kırşehir’in Değirmenkaşı köyünde serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren ve kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.
Cumartesi günü Değirmenkaşı köyü Yazıyayla mevkiinde serinlemek için Kızılırmak’a giren 19 yaşındaki Mehmet Çiçek gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar sevk edildi.
Uzun süren yapılan aramalar sonucunda Mehmet Çiçek’in cesedi, Pazar günü saat 15.10 civarında Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından bulundu.
Suya girdiği yerden bir kilometre uzaklıkta bulunan Mehmet Çiçek’in cesedi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdiÇok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
1/
En Çok Okunan Haberler
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması
O ilde vakaların neden yükseldiği belli oldu
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
Antalya Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı! Toz fırtınası hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde operasyon başlatıldı
Bursa'daki otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
Otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.