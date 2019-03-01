HABER

"Kızılırmak suyu ile tarım yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: - "Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz." dedi.

Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki GİMAT Öz Ankara Toptancılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

Konuşmasında katılımcı bir belediyecilik öngördüklerini belirten Yavaş, kazandıkları takdirde meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile istişare halinde olacaklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde kimse ile kavgalı olmadığını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yurt dışından bitki getirilmesinin kısıtlanmasına yönelik attığı adımları hatırlatarak, "Mustafa Tuna da şu anda fidanları Ege tarafından getiriyor, İzmir'den getiriliyor. Paralar boşa gitmesin. Biz bunları Antalya'dan veya İzmir'den getirmeyeceğiz, Ankara'dan alacağız." diye konuştu.

Kızılırmak suyunun tarımda kullanılması gerektiğini dile getiren Yavaş, "Kızılırmak suyuna harcanan bir milyar dolarlık bir meblağ var. Toplam bugüne kadarki maliyeti. Boruları kullanmazsak bu borular mutlaka ölüyor. Gölbaşı ve Bala arasındaki bin kilometre karelik bir alanda sulu tarım yapılması için Kızılırmak suyunu o tarafa vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de
Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyorEbubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyor
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Öz Ankara Toptancılar Sitesi esnafını ziyaret Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.