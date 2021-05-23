HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızılırmak'ta katliam! İnceleme başlatıldı

Kızılırmak'ta katliam! İnceleme başlatıldı

23.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağ, Kırıkkale'deki Kızılırmak'ta katliam yaşanmasına neden oldu. Yaşananları Eren Arslan isimli sportif balıkçı ortaya çıkardı.

Kızılırmak'ta katliam! İnceleme başlatıldı

Ağa takılan yüzlerce balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi. Ağın neden olduğu ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı. Eren Arslan, "Ağın sadece bizim çektiğimiz kısmında yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek ölmüştü. Kalan bölümü yetkililer topladı. Manzara korkunçtu, tam anlamıyla katliam. Formları bozulmuş ve bakteri üretmişlerdi, suyun kalitesi de bozulmuş" dedi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak'ta oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Eren Arslan ve arkadaşlarının dikkatiyle bir katliam ortaya çıktı. Turna avı yapan Arslan, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan ağı fark etti. Bot ile ağın ucunu bularak toplamaya çalışan Arslan, 15 ördek ve yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı. Kendi imkanları ile ağın bir kısmını toplayabilen Arslan, daha sonra durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağı topladı. Ağa takılan çok sayıda balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KORKUNÇTU'

Eren Arslan, ağa takılarak ölen balık ve ördeklerin çürüyerek, bakteri üretmeye başladığının tespit edildiğini söyledi. Arslan, "Botla açıldığımızda suda ağ olduğunu tespit ettik. Yaklaştığımızda gördüğümüz manzara korkunçtu. Ağın içerisinde yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek telef olmuş. Bunlar çok kötü duruma gelmişti, üzerlerinde bakteri üremiş, çürümüşler. Toplu bir katliam olmuş. Ağı kendi çabalarımız ile çıkarmaya çalıştık ama ağ çok büyüktü, yaklaşık 1 kilometre boyundaydı. Jandarma ve il tarım müdürlüğünü aradık. Gelen ekip ağı toplayarak, imha etmek üzere merkezlerine götürdü. Ağı topladıklarında ki manzara korkunçtu, tam anlamıyla bir katliam. Formları bozulmuş ve bakteri üretmişlerdi, suyun kalitesi de bozulmuş" dedi.

kizilirmakta-hayalet-ag-katliami-_4081_dhaphoto4

'200 YIL KATLİAM YAPMAYA DEVAM EDİYOR'

Arslan, hayalet ağların 200 yıl suda bozulmadan formlarını koruduğunu belirterek, "Kullanılan hayalet ağlar 200 yıl boyunca katliam yapmaya devam ediyor. Bunu kaçak avcılar kullanıyor, bunlarla sürekli karşılaşıyoruz. Cezalarımız yeterli değil, caydırıcı değil. Bunlarla mücadelede yetkililer görevlerini yapıyorlar ama daha da hassasiyete davet ediyorum. İç sular alarm veriyor, bilinçsiz avcılık çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Denizdeki canlılarımız tükeniyor, artık bunlara karşı toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu yapılan hayalet ağ atılması, o hayvanların ölmesi içme sularında gerçekleşiyor bu olaylar. Suda üreyen bakteriler hem diğer hayvanlara hem de içme suyuna ciddi anlamda zarar veriyor, bu nedenle de insan sağlığına büyük bir zararı var" diye konuştu.

Öte yandan ağın Kızılırmak'a atılması ve yaşanan katliamla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

kizilirmakta-hayalet-ag-katliami-_4081_dhaphoto3

kizilirmakta-hayalet-ag-katliami-_4081_dhaphoto2

kizilirmakta-hayalet-ag-katliami-_4081_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haberBakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakan'ın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Tartıştığı babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçakladı

Tartıştığı babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçakladı

Kılıçdaroğlu: Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu: Artık bunu yapamayacaklar

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

Haraketli dakikalar! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.