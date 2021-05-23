Kızılırmak'ta katliam! İnceleme başlatıldı

Ağa takılan yüzlerce balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi. Ağın neden olduğu ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı. Eren Arslan, "Ağın sadece bizim çektiğimiz kısmında yaklaşık 100-200 balık, 15 ördek ölmüştü. Kalan bölümü yetkililer topladı. Manzara korkunçtu, tam anlamıyla katliam. Formları bozulmuş ve bakteri üretmişlerdi, suyun kalitesi de bozulmuş" dedi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kızılırmak'ta oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Eren Arslan ve arkadaşlarının dikkatiyle bir katliam ortaya çıktı. Turna avı yapan Arslan, halk arasında 'hayalet ağ' olarak bilinen misinadan yapılan ağı fark etti. Bot ile ağın ucunu bularak toplamaya çalışan Arslan, 15 ördek ve yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı. Kendi imkanları ile ağın bir kısmını toplayabilen Arslan, daha sonra durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ağı topladı. Ağa takılan çok sayıda balık, ördek ve diğer su canlılarının öldüğü belirlendi.