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Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahlarından Sultan 2.

Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlık

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Beyazıt tarafından Çorum’un Osmancık ilçesine yaptırılan tarihi Koyunbaba Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.
1485 yılında yapımına başlanan ve 5 yılda tamamlanan İpekyolu üzerine inşa edilen tarihi Koyunbaba Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında restorasyona alınmıştı. Yapılışı gibi restorasyon çalışmaları da 5 yılda tamamlanan köprünün ırmağın taşıdığı toprakla toprak altına kalan kemerleri yeniden gün yüzüne çıkartılarak geçmişteki ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuştu. Anadolu’nun en büyük tarihi köprüleri arasında yer alan Koyunbaba, 250 metre uzunluk, 7 metre genişlik, 25 metre yükseklik ve 18 kemere sahip.

“Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlığı görmeye bekliyoruz”
Tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün 535 yıl önce inşa edildiğini hatırlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, “Kızılırmak nehri üzerinde karşıdan karşıya geçişi sağlayan köprü İpek yolu üzerindeki muhteşem sanat yapılarından birisi. Yapımı 5 yılda tamamlanan köprünün restorasyonu da 5 yılda tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı. Restorasyon çalışmaları yaklaşık 19 milyon 600 bin liraya mal oldu. Köprünün orijinalinde 19 tane sivri kemerden oluşan bir özelliği var. Ancak yıllar içerisinde bu tarihi kemerlerden 5 tanesi toprak altında kaldı. Restorasyonla birlikte bu kemerlerden 15 tanesi ortaya çıkarıldı. Koyunbaba köprüsü İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan bir özelliğe de sahip. İpekyolu üzerindeki tarihi köprü kervanların karşıya geçişinde önemli bir görevi de görmüş. Günümüzde de Osmancık ilçesinde 535 yıl öncesinden kalan güzel bir eser olarak adeta Kızılırmak üzerine inci bir gerdanlık gibi ziyaretçilerini bekliyor. Herkesi tarihi köprümüzü görmeleri için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlık

Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlık

Kızılırmak üzerindeki inci gerdanlık

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