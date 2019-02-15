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Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, Kızılırmak'ta kirliliğe neden olduğu belirlenen akaryakıt firmasına, 72 bin liralık idari para cezası uygulandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Bahşili'de, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan Kızılırmak'ta oluşan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Irmaktan su ve toprak numunesi alıp, petrol ve gaz dolum tesisinde inceleme yapan ekipler, çalışmayı tamamladı. İncelemede, petrol ve gaz dolum tesisinde yakıt aktarımı sırasında petrolün yağmurluk ızgarasına aktığı ve buradan Kızılırmak'a karıştığı tespit edildi. Ekipler, firmaya 72 bin liralık idari para cezası uyguladı.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza

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