Kızılırmak'ta bir erkek cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde bir kişi ölü bulundu.

Dün akşam devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Organize Sanayi Bölgesi yakınında Kızılırmak Nehri kenarında bir motosiklet gördü.

Çevrede araştırma yapan jandarma, motosikletin İsa Yavuz'a (25) ait olduğunu belirledi. İfadesine başvurulan iki arkadaşı, Yavuz ile bir süre sohbet ettikten sonra kendilerinin nehir kenarından ayrıldıklarını söyledi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Yavuz'un bulunması amacıyla Kızılırmak Nehri'nde çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda Yavuz'un cesedi, suyun içinde sazlıkların arasında bulundu. Yavuz'un ölü bulunduğunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili Yavuz'un birlikte nehir kenarına gittiği arkadaşlarından biri gözaltına alındı.

