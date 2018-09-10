Kızılırmak'ta boğulan Sözleşmeli Er'in cenazesi Yozgat'a gönderildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak boğulan Sözleşmeli Er Turgay Şahin'in (24) cenazesi memleketi Yozgat'a gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan Sözleşmeli Er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat'tan, arkadaşları ile balık tutmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Turgay Şahin'in cenazesi burada yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmağdeni ilçesi Arpalık köyüne gönderildi. 'BİRDEN BİRE SUYA DALIP ÇIKTI' Sözleşmeli er Turgay Şahin'in arkadaşı Sadettin Bolat olay anını şöyle anlattı: "Dün saat 12.30 sıralarında Turgay beni aradı ve 'balığa gidelim' dedi. Bende 'yağmur yağıyor, gitmeyelim' dedim. Çok ısrar edince gittik. Önce derin olmayan yerlerden balık tutmaya çalıştık ama tutamadık. Daha sonra Turgay'ın ağabeyi köprüden karşıya geçti. Orada olta atıyordu. 5-6 tane balık tuttu. Turgay da 'burada balık yok, ben de karşıya geçeceğim' dedi. Biz ona 'geçme, gitme' dedik. Suya girdi 5-6 adım attı. Ayağı mı kaydı ne yaptıysa birden bire suya iki üç kez dalıp çıktı. Daha sonra biz suyun içine girmeye çalıştık. Bir süre sonra son kez suda göründü. Daha sonra çıktığında eli yüzü mosmordu. AFAD ekipleri geldi. Suya girdiği yer derindi. Dalgıçların söylemesine göre su 2,5 metreymiş. Ekipler Turgay'ı boğulduğu yerin 100 metre aşağısında buldular " dedi.

