Kızılırmak'ta boğulan Sözleşmeli Er'in cenazesi Yozgat'a gönderildi (2)

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'ta boğulan, Sözleşmeli Er Turgay Şahin (24) memleketi Yozgat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, Sözleşmeli Er Turgay Şahin’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmağdeni ilçesi Arpalık köyüne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, daire müdürleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şahin'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreni sonrasında, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, tabuta sarılı olan Türk bayrağını acılı baba Şakir Şahin’e teslim etti.
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
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