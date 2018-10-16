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Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde avlanan balıkçıların oltasına, 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakaladı

Mustafa ULUSOY/OĞUZLAR (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde avlanan balıkçıların oltasına, 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Amatör balıkçı emekli astsubay Ekrem Özyurt ile arkadaşları, Oğuzlar ilçesinden geçen Kızılırmak üzerinde bulunan Obruk Baraj gölüne botla açıldı. Balıkçıların yem olarak solucan takılı oltasına 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Oltadaki yayın balığını uzun uğraşlar sonucunda bota çıkaran balıkçılar kıyıya döndü. Balıkçılar, dev yayın balığı karşısında şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakaladı

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