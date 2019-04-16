Kızılırmak'ta kaçak sazan avı operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kızılırmak'ta yavrulama döneminde kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kızılırmak'ta kaçak balık avlandığı ihbarı alan Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolu Sarıyahşi Köprüsü yakınlarında nehir kenarındaki bir minibüste 149 kasa sazan buldu.

Gözaltına alınan V.U.O'nun, minibüsteki yaklaşık 2 ton sazanın bir kısmını kendi avladığını, bir kısmını da başkalarından temin ettiğini, büyük şehirlerdeki restoranlara göndermeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, kaçak avlanan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonu sürdürüyor.

Göl ve nehirlerde sazan ve yayın avlanma yasağı 1 Nisan'da başlayıp, 30 Haziran'da sona eriyor.

