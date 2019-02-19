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Kızılırmak'ta kirliliğe sebep olan tesise 72 bin 197 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kızılırmak'ta kirliliğe sebebiyet verdiği iddiasıyla bir akaryakıt tesisine 72 bin 197 lira para cezası kesildi

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kızılırmak'ta kirliliğe sebebiyet verdiği gerekçesiyle bir Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine 72 bin 197 lira para cezası uyguladı.

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak'taki kirliliğin bölgede bulunan bir Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisinin hizasındaki bir noktadan deşarj olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sızıntının ardından deşarj noktasından, Kızılırmak yüzeyinden ve tesisin yağmur suyu rögarından alınan su numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarına analizlerinin yapılması için gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Müdürlüğümüzce kirliliğin yayılmasının önlenmesi amacıyla olay anında firmaya tedbirler aldırılmış ve akabinde temizlik çalışmaları başlatılarak sonlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarına gönderilen su numunelerinin analiz raporunun değerlendirilmesinin sonucunda, kirliliğe sebebiyet vermesinden dolayı Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 72 bin 197 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

15 Ocak'ta merkeze bağlı Hacılar beldesinde bir Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisinin hizasında Kızılırmak'a yakıt ya da petrol türevi sızıntısı olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bunun üzerine soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Kızılırmak sızıntı

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