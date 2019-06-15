HABER

Kızılırmak'ta rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kızılırmak'ta rafting heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde Kızılırmak'ta rafting yapıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde SİVDAK ve AFAD tarafından İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta rafting rotası oluşturuldu.

Müslümabad ve Sedille köyleri arasında oluşturulan rotadaki parkurda, sporcular yaklaşık 2,5 saat rafting yaptı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, yaptığı açıklamada, rotanın turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Parkur, ilimiz açısından gerçekten güzel bir kazanım olacak." dedi.

SİVDAK yönetim kurulu üyesi Mehmet Baysal ise "Yaklaşık 2,5 saatlik parkurda birkaç yerde zorluk var. Herkesin rafting yapabileceği bir parkur. Manzarası güzel, inşallah turizme kazandırılır. Gelenler hem doğa yürüyüşü yapacak hem de raftinge katılacak." diye konuştu.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Yumurta üretimine Irak darbesiYumurta üretimine Irak darbesi
Kitabı çıkan görme engelli küçük Duru'nun sevinciKitabı çıkan görme engelli küçük Duru'nun sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Rafting Sivas

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.