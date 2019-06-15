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Kızılırmak'ta rafting keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Nehri’nde rafting yapıldı.

Kızılırmak'ta rafting keyfi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Nehri’nde rafting yapıldı. Sivas Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile gerçekleştirildi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) tarafından Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta rafting rotası oluşturuldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile oluşturulan rafting rotasında Müslümabad ve Sedille köyleri arasındaki etabın rafting için uygun olduğuna karar verildi. Yapılan çalışma sonrası Kızılırmak üzerinde rafting yapıldı. Rafting rotasının oluşturulmasıyla bölgenin kısa sürede turizme kazandırılması hedefleniyor.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, "Parkur rafting için elverişli olursa ilimiz açısından gerçekten güzel bir kazanım olacak. İnşallah umduğumuz gibi çıkar" dedi.
SİVDAK Yönetici Mehmet Baysal ise, "Yaklaşık 2,5 saatlik, güzel bir parkur. Birkaç yerde zorluk var. İki-üç ay boyunca rafting yapmaya elverişli bir parkur. Darende'daki Tohma Çayı'ndan daha iyi bir parkur ve manzarası güzel. Güzel bir etkinlik düzenlenerek inşallah turizme kazandırılır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak'ta rafting keyfiKızılırmak'ta rafting keyfiKızılırmak'ta rafting keyfiKızılırmak'ta rafting keyfi

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