Kızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli su kaynaklarından Kızılırmak'ta aşırı sıcaklar ve baraj kapaklarının kapatılması nedeniyle, Nevşehir'in Avanos ilçesi bölümünde su seviyesi aşırı düştü. Durağan bir hal alan ırmak yatağındaki suda kirlilik arttı.
Sivas'ta doğan ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü sulayarak Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen bölümünde, suların azalmasıyla yer yer yürüyerek karşıya geçilebiliyor. Irmak üzerine kurulu baraj kapaklarının kapatılması ve aşırı sıcaklar nedeniyle suların azaldığını belirten yetkililer, yosunların aşırı büyüdüğünü ve ırmak üzerinde bitki örtüsü oluşturduğunu, durağan bir hal alan suyun daha da çok kirlendiğini bu durumun ise bölgede yaşayan ördek ve kazları olumsuz etkilediğini ifade ettiler. Bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çeken su seviyesinin azalması ve kirliliğin artması ise turimcileri tedirgin ediyor. Yetkililer, ''Su seviyesinin düşmesi nedeniyle çevrede kirlilik daha da artıyor ve kötü koku ise turistleri olumsuz etkiliyor. Irmakta düzenlenen gondol, bot ve sürat motoru turları da iptal edildi'' dedi. Bölge halkı ise su seviyesinin şimdiye kadar bu denli düştüğünü görmediklerini, suların azalmasını ve kirliliğin artmasını endişeyle izlediklerini söyledi.
Kızılırmak'ta su seviyesinin düşmesine paralel olarak doğal dengenin de bozulduğunu, daha önceleri Avanos Belediyesi ekiplerinin ırmak bölgesinde Similium cinsi sineklerle mücadele için ırmak yatağında ilaçlama yaptığını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama işinin başka bir kuruma verildiğini, ancak bu bahar aylarında ilaçlama yapılmadığı için bu sineklerin de artarak rahatsız edici boyutlara ulaştığını bildirdiler. Yetkililer de, bu sineklerin artması yüzünden, önceki yıllarda bölgede kamp yapan futbol takımlarının, bu yıl gelmediğini belirtti.
Su seviyesinin azaldığı Kızılırmak'ın Avanos'tan geçen bölümü üzerindeki meşhur 'Sallanan Köprü'nün ortasında su içinde kalan demirler de ortaya çıktı. Irmakta yaşayan balıklar ise suyun temiz kalan bölümlerinde yaşam savaşı veriyor. Bölge halkı, Kızılırmak'taki bu kötü görüntünün bir an önce ortadan kalkması için yetkililerden yardım istediler.
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