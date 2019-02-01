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Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi.

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında su seviyesi yükseldi.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Kızırılmak'ta su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranın fazla olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar ve yağmur ile birlikte erimeye başlaması, su seviyesinin artışında etkili oldu. Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Su seviyesinin bahara doğru daha da yükselmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldiKızılırmak'ta su seviyesi yükseldiKızılırmak'ta su seviyesi yükseldiKızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

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