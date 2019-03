Kızılordu Büyükçekmece’de konser verdi

“Türk seyircisini çok seviyoruz”

Koronun baş sanatçısı ve Rusya Onur sanatçısı Vadim Ananyev ise Türk seyircilerinin pozitif enerjisini her zaman hissettiklerini belirterek, “Geçen yıl 90. yıl dönümümüzü kutladık. Kurucumuz Aleksandrov koromuz için çok büyük hedefler ortaya koymuştu. Onun sayesinde topluluğumuz içerisinde yerel enstrümanlardan tutun da modern çalgılara kadar birçok müzikal alet yer alıyor. Bale grubumuz, koromuz var. Bunun için her nereye gidersek gidelim, ülkemizi en yüksek seviyede temsil edebileceğimize inanıyorum. Dünyanın her ülkesinde, Türkiye olsun, Fransa olsun bizi çok sıcak karşılıyorlar. Konser programlarımız da çok renklidir" diye konuştu.

Türkiye’yi çok sevdiklerine vurgu yapan Ananyev, "Senelerdir buraya geliyoruz. Düşündüm son birkaç yıldır hep Mart ayında gelmişiz. İlkbaharda gelmek ayrı bir güzellik. Bizim duygularımız da bahar gibi heyecanlı her zaman. Ayrıca Türk seyircisini de çok seviyoruz, çok pozitifler. Türkiye’ye sadece tatil için gelmeyi değil, konser vermek için gelmeyi de çok seviyoruz” şeklinde konuştu.