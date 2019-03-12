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Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde İstanbul’da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde İstanbul’da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi. 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan topluluk, yaklaşık 20 bin İstanbulluyla buluştu.
Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 9 - 11 Mayıs tarihlerinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ikisi ücretsiz dört konser verdi.

Salonlar doldu taştı
İlk konser; 9 Mart’ta, Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşti. Topluluk burada üç bin kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı. Kızılordu Korosu 10 Mart Pazar günü İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda iki konser verdi. İlk konser saat 14.00’te, ikincisi ise 20.00’de gerçekleşti. CRR’deki konserin biletleri, yoğun ilgi sebebiyle haftalar öncesinden tükenmişti.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu son konserini, 11 Mart Pazartesi akşamı, Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda verdi. Ücretsiz gerçekleşen konseri 15 bin kişi izledi. Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik topluluk, yoğun katılımın olduğu konserlerde yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Türk ve Rus bayrakları sahneye taşındı
Konserler; İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı ile iki ülke bayrağının sahneye taşınmasıyla başladı. Konserlerde; Svyaschennaya Voyna, Çanakkale Türküsü, Katyuşa, Sevdan Olmasa, Kalinka ve Ceddin Deden’in de bulunduğu 19 eser seslendirildi. Vyaçeslav Çernogorov tarafından icra edilen Çanakkale Türküsü esnasında ekrana Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğraflarının bulunduğu görseller yansıtıldı. Türkü dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Konserlerde Rusya’nın “Onurlu Sanatçı” payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev; uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov’un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, 2019 Türkiye - Rusya Kültür Turizm Yılı kapsamında etkinlikler düzenlemeye yıl boyunca devam edecek.

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