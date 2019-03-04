HABER

"Kızılordu Korosu" ücretsiz konserler verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde, 9 ve 11 Mart'ta ücretsiz konser verecek

İSTANBUL (AA) - Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Kuruluşunun 91. yılını kutlayan topluluk, 9 Mart'ta saat 16.00'da Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda, 11 Mart'ta saat 20.00'de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ücretsiz konser verecek.

Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekibin yer alacağı etkinlik, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

Konserde, Rusya'nın "Onurlu Sanatçı" payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev'in yanı sıra uluslararası yarışmalardan ödülle dönen Maksim Maklakov da solist olarak sahne alacak.

Repertuvarında, 2 binin üzerinde eser bulunan koro, "İstiklal Marşı", "Sevdan Olmasa" ve "Çanakkale Türküsü"nü de konserde seslendirecek.

Topluluğun 10 Mart'ta saat 20.00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda vereceği konserin biletleri kısa sürede tükenince saat 14.00'te ikinci bir konser eklenmişti.

Kızılordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktıPolis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı
Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyorOsmangazi’de fetih coşkusu başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CRR dans İBB KIZILORDU konser koro Rus

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4'ünü de eğlence merkezinde yakaladılar! Polisi bile şaşırtan olay

Polis bile şaşırdı! 4'ü de eğlence merkezinden çıktı

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.