Kızılören'e 71 konut yapıldı

Ahmet DAĞLIKIZILÖREN, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde belediye aracılığıyla 71 toplu konut yapıldı Kızılören'de belediye aracılığıyla kurulan konut yapma kooperatifi iki ayrı bölgede toplu konut inşa etti. İlk çalışmada 40 arsa üzerine 40 konut yapılırken, ikinci çalışmada 44 arsa üzerine 31 konut inşa edildi. Her bir konut dubleks ve 148 metrekareden oluşurken, 94 bin liraya mal oldu. Talep doğrultusunda toplu konut çalışmalarının devamının yapılacağı belirtildi. Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, Bizim belediye olarak ikinci konut kooperatifimizdir. Birincisini ilçemizin manzarası güzel bir yerine 40 konutla yaptık. İkincisini de 44 arsa üreterek yaptık. Bu çalışmamız 2 yıllık bir sürede gerçekleşti. Evlerimiz yaklaşık 148 metrekare, dubleks. Kredi kullananlarınki fark edebiliyor ama kredi kullanmayanlara 94 bin liraya mal oldu. Tabii altyapı, çevre düzenlemesi gibi birçok hizmeti belediye olarak üstlendik. Hem toplu hizmet götürmek hem de ilçenin güzelleşmesi açısından önemli bir çalışma diye düşünüyorum dedi.
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