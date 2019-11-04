Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

  KAYMAKAM: VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEK Mardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı.

KAYMAKAM: VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEK
Mardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı. Kaymakam Çam, belediye personeline vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını kaydeden Çam, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek" dedi.

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Kızıltepe Belediyesi
Güvenlik önlemi
Kaymakam Çam
Genel ve detay
Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),(DHA)

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