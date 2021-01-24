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Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi

24.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesini hayata geçirdi.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçedeki yaşlılar ziyaret edilerek kendilerine çeşitli hediyeler verildi.
Kızıltepe Çınarlarıyla Muhabbette Vefa Projesi ile yola çıkan Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi ilçedeki yaşlılara özel birbirinden güzel ürünlerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı. Hediye paketleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile eşi Dilek Çam ve belediye ekipleri tarafından yaşlılara takdim edildi.
Proje kapsamında Kaymakam Çam ve eşi Dilek Çam, korona virüs tedbirleri kapsamında Ara köyündeki yaşlılar ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Kaymakam Çam, yaşlılar için hazırlanan özel hediyeleri kendilerine vererek sağlıklı ömürler diledi. Hediyelerini alan vatandaşlar Kaymakam Çam’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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