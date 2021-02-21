HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

21.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi. Gümrük mühürlü TIR'dan başka bir TIR'a yüklenmek üzereyken yapılan baskında kaçak içkilere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe'de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR'dan, mührü bozmadan başka bir TIR'a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bu kapsamda hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

IRAK'A GİDECEKTİ

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR'ın Irak'a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR'a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR'a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeniNormalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Lapa lapa yağan kar, köpeğin 'örtü' oldu

Karın altından bakın ne çıktı

1 Mart'ta normalleşecek iller arasında gösteriliyor: Bingöl'de vakaların neden düştüğü belli oldu

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı (21 Şubat hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı

Son Dakika: Ümraniye'de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Sanayi bölgesinde korkutan yangın

Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı

Korkunç cinayette yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.