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Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktora şiddet iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün öğlen saatlerinde acile hastasını getiren bir kişi, başka bir hastanın muayenesini yapan doktoru darp etti.Edinilen bilgiye göre, dün Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Y.Y., başka bir hastayı muayene ederken, bir hasta yakını, hastalarını muayene etmesini istedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün öğlen saatlerinde acile hastasını getiren bir kişi, başka bir hastanın muayenesini yapan doktoru darp etti.
Edinilen bilgiye göre, dün Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Y.Y., başka bir hastayı muayene ederken, bir hasta yakını, hastalarını muayene etmesini istedi. Y.Y.’nin muayene ettiği bir hastanın bulunduğunu belirtmesi üzerine tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen hasta yakını doktor Y.Y.’yi darp etti. Hastane güvenliğinin devreye girmesi ile zanlı zapt edildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Selim Ünverdi, yaşanan saldırıyı kınadı. Ünverdi, "Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim arkadaşımız, maalesef görevi başında darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Biz sağlık çalışanları, bayram,hafta sonu olmadan ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. OECD ülkelerine göre, yarı sayıda hekimimiz ve sağlık çalışanımız olmasına karşın dört kat fazla hasta bakmakta, 24 saat gözümüzü kırpmadan nöbet tutmakta ve can kurtarmaktayız. Görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan sağlık personeli ne yazık ki her geçen gün daha fazla psikolojik ve fiziksel şiddete uğramaktadır. Kanunlar caydırıcı olmadığı için ve alınan önlemlerin yetersiz kalması sebebiyle ne yazık ki her ay binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Biz sağlık çalışanları olarak olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz" dedi.
Doktoru darp eden zanlının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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