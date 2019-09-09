Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin, dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un da arasında bulunduğu 4'ü asker 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıkların tamamı hakkında bütün suçlamalar yönünden beraat ya da zaman aşımından düşme kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanıklardan Midyat Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Mehmet Salih Kılınçaslan ile videokonferansla bağlantı kuruldu.

Duruşmada söz alan müdahil avukatlarından Erdal Kuzu, bazı cinayetler arasındaki ilişkilerin araştırılmadığını, maktullerin kimi yakınlarının ve tanıkların beyanlarının alınmadığını ifade etti. Bu kişilerin ismini veren ve beyanlarının alınmasını isteyen Kuzu, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın JİTEM ile ilgili raporunun da dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Diğer müdahil avukatları da kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerde bulunurken, mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'ın da talebi doğrultusunda, bu talepleri reddetti.