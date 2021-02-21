HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden zehirlendi

Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden zehirlendi

21.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızıltepe’de aynı aileden 3 kişi yedikleri peynirden zehirlendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuk ve anneleri, kahvaltıda yedikleri peynirden zehirlendi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 çocuk ve anneleri, kahvaltıda yedikleri peynirden zehirlendi. Aile üyeleri hastanede tedavi altına alındı.
Olay, geçtiğimiz gün Kızıltepe’de meydana geldi. İddiaya göre, Mezopotamya Mahallesi 379. Sokak’ta ikamet eden 4 kişilik aileden anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra fenalaştı. Anne dışarıda çalışan baba B.E.’ye durumu bildirdi. Hemen eve gelen B.E., eşi ve çocuklarını şahsi otomobiliyle Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların ilk müdahalesi sonrası serum bağlanan 3 kişinin gıda zehirlenmesi sonucu fenalaştıkları kaydedildi. Hastanede kontrol altında tutulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
B.E., eşi ve çocuklarının yedikleri peynirden zehirlendiklerini ifade etti. B.E., vatandaşların dışarıdan aldıkları gıdalara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, eşi ve çocuklarının sağlıklarının iyiye gitmesine sevindiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandıVahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antalya’da skandal olay! Kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler

Skandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendiler

İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

Akılalmaz olay! Yolda yürürken üstüne insan düştü

Son Dakika: Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kaza

Önce araçlara, sonra köprüye çarptı

Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Piyasa değeri tam 5 milyon TL! Hepsi ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.