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Kızıltepe'de drone destekli operasyonda 39,5 kilo esrar ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerinin drone desteğiyle düzenlediği operasyonda durdurulup arama yapılan kamyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Nezir GÜNEŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polis ekiplerinin drone desteğiyle düzenlediği operasyonda durdurulup arama yapılan kamyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinden geçen uluslararası İpekyolu'nda operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir kamyonu drone ile takibe aldı. Nusaybin girişinde durdurulan S.Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 39 kilo 650 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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