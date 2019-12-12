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Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.

Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı

Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.
Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle 4 Kasım’da görevlerinden alındı. Polisler, soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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