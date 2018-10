Kızıltepe'de Işıklı okullar caddesinde kültür duvarı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında ışıklandırılan ve 3 okulun bulunduğu caddenin okullara dönük olan duvarına, dünya ve Türkiye edebiyatının önemli yazarlarının isimleri, kitap ve Türkiye'nin önemli tarihi olaylarının sembolize edildiği resim ile figürleri çizildi. Kızıltepe ilçesinde, Cumhuriyet mahallesindeki otogar ve belediye binası bitişiğindeki Kültür sokağı üzerinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İpek Yolu Orta Okulu ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bakan duvara, dünya ve Türk edebeyitanın önde gelen yazarlarının isimleri, kitapları ve Türk tarihinin önemli olaylarını sembolize eden resim ve figürlerinin çizilmesi, hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden olumlu tepki aldı. Kızıltepe Belediyesi tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, profesyonel ressamlar tarafından hazırlanan Kültür sokağındaki bu proje, her gün okula gelen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırdığı belirtildi. Özel ışıklarla süslenen cadde, akşam saatlerinde sokaktan geçenlerin beğenisini kazanıyor. Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, sıradan bir duvarın proje sonrası bir kültür eseri haline geldiğini belirterek, Görmüş olduğunuz, önünde durduğumuz bu kültür duvarı da bu görev yaptığımız süre içerisinde, şehrimizin çehresini daha modern bir hale getirilmesi, kentlik bilincinin oluşması ve insanların da kültürel olarak taleplerini yerine getirilmesi amacıyla düşünülmüş bir projeydi. Bu çalışmayı yaptığımız duvarımız, boydan boya okullarımızın olduğu bir duvar. O yüzden gençlerimizin de buna sahip çıkacaklarını düşünerek bu sokağın, bu cademizin de niteliğine uygun olarak, böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Liselerimizin hemen karşı caddesinde de cafeteryalarımız açılmakta ve bu cadde akşamları geldiğinizde ışıklandırmalar yapıldı. İnsanların oturduğu, vakit geçirdiği bir cadde haline geliyor. O yüzden buranın bir kültür sokağı olmasını istedik. Yapımında profesyonel ekiplerle ve profesyonel ressamlarla çalıştık. Burda gördüğünüz her bir resmin bir hikayesi var. Bir kısmı bölgemizin özeliklerini anlatıyor. Duvarlarımızda el değirmeni ile un çeken kadınlarımızı da görebilirsiniz. Ya da bizim milli benliğimizin tarihi olan, unutulmaması gereken figürleri de içeriyo. Çanakale şehitliğimizi görebilirsiniz. Ülkemizin, Dünyada bir değer olan İstanbul ile ilgili figürleri görebilirsiniz. Yine dünya edebiyatı ve dünya tarihi için önemli olan işte Şarlo gibi modeleri görebilirsiniz. Bir kısmına da yine okularımızın da olduğunu düşünerek, bu şekilde hem Türk edebiyat tarihinin, hem de dünya tarihinin önemli eserlerini sembolize etmek için güzel örneklerini de, ülkemizin çeşitli yerlerinde gördüğümüz bir kitaplık duvarını buraya kazandırmak istedik. Böyle bir proje yaptık. Çok da güzel oldu. İnsanlarımız buna sahip çıktı. Bu güne kadar korudular, böyle bir güzelik oldu. Bu cadde ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kaldırımlarımızı da şu anda çalışıyoruz. Hem ışıklandırmamıza uygun, hem duvarla ilintili özelikle bizim bölgemizin ve ülkemizin değerlerini yansıtacak, kültürel motiflerin olacağı bir çlışma da yapacağız. Bu şekilde şehrimize bir duvar kazandırdık. İlçedeki insanlarımızın da buna sahip çıktıkları için ayrıca mutlu olduk dedi. Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Veysel Samet Kayaca, her gün okula gelirken kitap ve yazarların isimlerine baktığını belirterek, Bu yıl lise hayatına başladım. Her sabah bu yoldan geçerken kitaplara bakıyorum. Mesela suç ve ceza kitabını okumaya başladım. Bunu yapandan Allah razı olsun. Bizim yazarlarımız daha çok duyurulmalı, daha çok Türkiye'ye faydalı olamalı. Kitaplardan çok fayda görüyoruz, yazarlamıza teşekkür ediyorum dedi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisilerinden Ferhat Karaboğa da, Her sabah saat 07.30'da okula gidiyorum. Kitaplar gözüme takılıyordu. Merak ettim mesela 'Ülke' diye bir kitap vardı. Onu merak ettim aldım okudum ve çok güzel kitaptı. Böyle bir çalışma olduğu için çok mutlu oldum ifadesini kullandı. Görüntü Dökümü -Cevdet Topal'ın konuşması -Öğrencilerin konuşması -Kültür duvarından fotoğraflar -Duvardaki resimler ve kitap ile yazar isimleri -Öğrencilerin duvardaki kitap isimlerine bakması -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mehmet Ali DİNLERKIZILTEPE (Mardin), (DHA)