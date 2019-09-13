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Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kurulan semt pazarında tezgahlarını açan kadınlar vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kurulan semt pazarında tezgahlarını açan kadınlar vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Yüzlerce erkek esnaf arasında çalışan kadın pazarcılar, zor olsa da ekmeklerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi’nde kurulan cuma pazarında 6 yıldır erkeklerin arasında Handan Kalya ve Kesume Aydın pazarcılık yapıyor. 24 yaşındaki Handan Kalya, Kızıltepe Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümünü bitirdi. Kalya atanamayınca 5 yıl önce pazarda sebze ve meyve satmaya başladı.
Kalya, "5 yıldır pazarda çalışıyorum. Sabah erken uyanıyorum. Saat 05.00’da pazara geliyoruz. Yanında çalıştığım Hamit ağabey beni bırakıp hale gidip eşya alıyor. Şemsiyeleri açıyorum, tezgahı kuruyorum Hamit gelene kadar. Sonra malımı düzeltiyorum müşteriler gelene kadar. Öyle alışveriş devam ediyor. Akşama kadar saat" dedi.
Zorlansa da işini severek yaptığını vurgulayan Kalya, “Zorlanıyorum ama ne yapayım işimi severek yapıyorum. Çalıştığım insanların yanında kendimi güvende görüyorum. Müşterilerim çok iyi, müşterilerimi seviyorum. Bu işi severek yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum ama herkes kendine güvenemiyor bu işte. Lise mezunuyum atanamadığım için pazarda çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.
44 yaşındaki 5 çocuk annesi Kesume Aydın da pazarda açtığı kuru yemiş tezgahı sayesinde 2 çocuğunu üniversitede okutuyor. Aydın, "6 yıldır ben pazarcıyım. 5 tane çocuğum var. Çocuklarımın iki tanesi üniversitede okuyor, diğerleri de ilkokulda okuyorlar. İşte bu şekilde ben ailemin geçimini yapıyorum. Çocuklarımı da bu şekilde okutuyorum. Maddi durumumuzu bu şekilde sağlıyorum. Sabah saat 08.00’da kalkıp geliyorum pazara" şeklinde konuştu.
Erkek pazarcılar da kadın pazarcılarla çalışmaktan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor

Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek mücadelesi takdir topluyor
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