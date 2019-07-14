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Kızıltepe’de mağaza yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz eşya mağazasında yangın çıktı.

Kızıltepe’de mağaza yangını

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz eşya mağazasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Olay, Koçhisar Mahallesi Şahkulubey Caddesi’nde bulunan Süphan Sakin’e ait 3 katlı mobilya ve beyaz eşya mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mobilya ve beyaz eşya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangının olduğu bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 4 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik uğraşlar sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.
Müdahale sırasında 2 itfaiye eri çıkan dumanlardan etkilenirken, itfaiye erlerine hazır bekletilen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Mağazada bulunan piknik tüpünün patlamaması büyük bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kızıltepe’de mağaza yangını

Kızıltepe’de mağaza yangını

Kızıltepe’de mağaza yangını

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