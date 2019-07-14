Kızıltepe'de mağazada yangın

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde mobilya ve beyaz mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Koçhisar Mahallesi, Kilise Caddesi'nde bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazasında dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çok sayıda mobilya ve beyaz eşya yandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

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