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Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

04.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

Mardin’de polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların örgütün faaliyetleri içerisinde olduğu bilgisine ulaşılarak operasyon yapıldı.

Mardin’de polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların örgütün faaliyetleri içerisinde olduğu bilgisine ulaşılarak operasyon yapıldı. Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda ayakkabının içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirledi. Kızıltepe’de gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ayakkabı içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye, birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 1 tutuklanarak ceza evine gönderildi, 2 şüpheli sınır dışı edildi, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

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