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Kızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızıltepe ilçesine bağlı birçok köyde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ve Kızıltepe Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle hasar meydana geldiği ve bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi.
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Kızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldıKızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldıKızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldıKızıltepe'de sel; evler ve tarım arazileri su altında kaldı

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