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Kızıltepe’deki olayda öz oğlu, babasının üzerine aracı sürmüş

28.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Kızıltepe’deki olayda öz oğlu, babasının üzerine aracı sürmüş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sebebinin aile arasındaki mal paylaşımı olduğu iddia edildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sebebinin aile arasındaki mal paylaşımı olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin konuşan A.K., babasının üzerine aracı sürenin üvey kardeşleri olduğunu öne sürdü.
Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865’inci Sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanılan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşlerin mal paylaşımı yüzünden olduğu ileri sürüldü.
Olaya ilişkin konuşan M.K.’nın oğlu A.K., babasının üzerine aracı sürenin üvey kardeşi olduğunu savundu. A.K., "Tarlada bizim payımız var dediler. Biz de sizin payınız varsa size vereceğiz dedik. 4 büyük adam çağırdık, bizi ve karşı tarafı dinledi. Karşı tarafa ‘sizin payınız bu tarlada yok, babanız size daha önce mal, mülk vermiş’ dedi. Biz de olayın kapandığını zannettik. İşimize döndük ve bize saldırdılar. Babama ve kardeşime çarpan kişi babamızın öz oğlu. Bir insan bunu babasına yapmaz. Siz insansanız, biz insan değiliz. Babam her birinize yaklaşık 10 trilyon mal mülk bıraktı. Ama sizin karnınız değil gözünüz aç" dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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