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  4. Kızıltepe’deki otel yangınında müşterilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kızıltepe’deki otel yangınında müşterilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

25.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otelde gece saatlerinde çıkan ve bir kişinin otelin 4’üncü katından atlayarak ağır yaralandığı yangında müşterilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.Kızıltepe Yeni Mahalle’de 6 katlı bir otelin 4’üncü katında gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otelde gece saatlerinde çıkan ve bir kişinin otelin 4’üncü katından atlayarak ağır yaralandığı yangında müşterilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızıltepe Yeni Mahalle’de 6 katlı bir otelin 4’üncü katında gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda bir kişi otelin 4’üncü katından atlayıp ağır yaralanırken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otelin 4’üncü katı kullanılamaz hale gelirken, yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın sırasında müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dumanların koridoru kapladığı görüntülerde odalardan çıkan müşterilerin sağa sola kaçıştığı görülüyor.

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