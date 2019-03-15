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Kızıltepe'deki tarihi Ulu Camii ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

MARDİN'ın Kızıltepe ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan, 815 yıllık tarihi Ulu Camii ibadete açıldı.

Kızıltepe'deki tarihi Ulu Camii ibadete açıldı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'ın Kızıltepe ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan, 815 yıllık tarihi Ulu Camii ibadete açıldı.
Kızıltepe ilçesindeki 815 yıllık tarihi Ulu Camii'nde 2015’ten beri devam restorasyon çalışmaları sona erdi. 8 milyon liraya mal olan Artuklular’dan kalan tarihi cami; Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Vakıflar Genel Müdür Yardımcı Alihür Ata, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından ibadete açıldı.
MİNİMUM MÜDAHALE MAKSİMUM KORUMA
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Alihür Ata, Ulu Camii'nde 1966 yılından bu yana yapılan en kapsamlı restorasyonu tamamladıklarını ifade ederek, "Kubbemizde hasar vardı, güçlendirme ihtiyacı vardı. Kubbemiz güçlendirildi. Sonra üzerine titanyum kaplama yapıldı. Taş konservasyonu yapıldı. Bozulma olan yerlerde bunların konservasyonu yapıldı. Günümüz restorasyon ilkeleri açısından da gereken hassasiyet ve özen gösterildi. Minimum müdahaleyle maksimum korumayı amaçladı. Her eserimizde olduğu gibi. Amacımız özgünlüğünü yitirmesin, özgün parçalar yerini korusun. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu karar veriyor, projelerimizi onlar onaylıyor. Onlar onaylamadan bir müdahale yapamıyoruz. Yaklaşık olarak eskerasyonları dikkate almazsak 8 milyon civarında bir rakama mal oldu onarım. 1966’dan sonra yapılan en önemli en esaslı restorasyon bu oldu" dedi.

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