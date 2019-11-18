HABER

Kızıltepe'deki terör mağduru öğrenciler telafi eğitiminden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen yerlerden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, ara tatilde eğitim görerek eksiklerini tamamlayacak olmaktan mutluluk duyuyor - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam: - "Bu yavrularımızın sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak, eğitimdeki istek ve arzularını yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör mağduru öğrenciler, ara tatilde telafi amaçlı eğitime başlamaktan memnuniyet duyuyor.

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi başladı.

Terör örgütünün Suriye'de işgali altındaki bölgeden sivillere yönelik gerçekleştirdiği havan mermili saldırılarda 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı Kızıltepe'de de 27 okulda 2 bin 756 öğrenci için yeniden ders zili çaldı.

Taşlıca İlk ve Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi Sedef Karadeniz, ara tatilde eksiklerini giderme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Eğitimi sürdürmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Karadeniz, "Eğitim iyi ki başladı. Çünkü konularda geri kalmıştık. Bu sayede diğer arkadaşlarımız gibi konularda ilerleyebileceğiz." dedi.

Civan Koşar da kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, ''Çok iyi oldu. Çok geride kalmıştık. Arkadaşlarımız 4'üncü üniteye geçmişti, biz ise 2'nci ünitedeydik." diye konuştu.

- Kızıltepe Kaymakamı Çam'dan öğrencilere ziyaret

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan ile Taşlıca İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü, onlara başarı diledi.

Çam, ülkede ilk kez karnesiz ara tatil döneminin başladığını belirtti.

İlçede daha önce can güvenliği için risk bulunan yerlerde eğitime ara verildiğini dile getiren Çam, şunları kaydetti:

"Bu ara dönemden istifade ederek yavrularımızın eğitimde eksik kalmaması için bir haftalık telafi eğitime girdik. Yavrularımızın eksiklerini gidermek istiyoruz. İnşallah devletimizin kararlığıyla bu tarz üzücü olaylar bir daha söz konusu olmayacak. Bu yavrularımızın sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak, eğitimdeki istek ve arzularını yerine getirebilmek için kurumlar olarak var gücümüzle çalışacağız."

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Niğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandıNiğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildiBingöl’de bidonla gömülü kaleşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin telafi eğitimi

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.