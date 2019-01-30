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Kızıltepeli ailenin ’yağmur’ korkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:20 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ay içerisinde 3 kez evlerini su basan ve eşyaları zarar gören Akman ailesi, artık yağmurun yağmasından korkuyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ay içerisinde 3 kez evlerini su basan ve eşyaları zarar gören Akman ailesi, artık yağmurun yağmasından korkuyor. Aile, su baskınlarına çözüm bulunmasını ve zararlarının karşılanmasını istiyor.
Kızıltepe’nin Selahattin Eyyübü Mahallesi 1016’ncı Sokak’ta oturan Akman ailesinin evini, bir ay içinde yağmur nedeniyle 3 kez su bastı. Baskınlarda eşyaları zarar gören aile, yağmurdan korkar hale geldi. Aile, su baskınlarına çözüm bulunmasını istedi. Mülkiye Akman, artık yağmur yağacak diye korktuğunu ifade ederek, “Sel yağmur dindikten sonra geliyor. Lağımlar mı taşıyor, dere mi taşıyor bilemiyorum. Yağmur yağarken değil, yağmur dindikten sonra su birden basıyor. Üçüncü selde evi terk etmek zorunda kaldık. Ben babamlarda kalıyorum, eşim köye gitti. Kaynım gece 02.00’de geldi beni aldı babamlardan ve sabaha karsı dalgıç pompalar ile ertesi gün geceye kadar evi tek başıma tahliye etmeye çalıştım. Artık oturulamaz durumda. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Yağmurdan korkar oldum. Eve bile gelmeye korkuyorum, üstümüze çökebilir. Dere yatağı genişletilebilir ya da düzeltilirse bu sorunu yaşamayız. Çeyizim kalmadı, çeyizimden arta kalan porselen takımı ve çatal bıçak takımı. Ne yemek masası kaldı ne mobilya takımım. Yağmurdan korkmak istemiyorum. Selden dolayı yeni gelin olduğumu bile unuttum ben. Yetkiler bu soruna bir çözüm bulsun. Evde zarar gören tüm eşyaların raporları itfaiye tarafından tutuldu. Zararımız çok büyük” dedi.

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