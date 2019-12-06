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Kızıltepeli çocuk yiyeceğini sokak köpeği ile paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, aç olduğunu gördüğü sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaştı.

Kızıltepeli çocuk yiyeceğini sokak köpeği ile paylaştı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, aç olduğunu gördüğü sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaştı. Çocuğun davranışı vatandaşların takdirini topladı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı’nda bir dönercide yemek yiyen Efe Deniz Aydın, dışarıda kendisine bakan sokak köpeklerinin haline dayanamadı. Efe, yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak iki köpek ile paylaştı. Efe kendi elleri ile köpekleri doyururken, çocuğun soğuk havada yemeğini sokak köpekleri ile paylaşması büyük takdir topladı. Bu sıcak görüntüler sokaktan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yemek yerken köpeğin kendisine baktığını ve aç olduğunu anladığını belirten Efe, "Tavuk döner yiyordum, köpek de bana böyle bakıyordu. Ondan sonra çıktım yemeğimi ona verdim” dedi.

Kızıltepeli çocuk yiyeceğini sokak köpeği ile paylaştı

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