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"Kızım 12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının baba evinde hüzün yaşanıyor - Baba Nuri Tanrıverdi: - "Kızım 12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu" - "İkisi anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kocası da kabul etti boşanmayı. 'Çocuklara bir ev tutalım, sen bak' dedi. Kızım da kabul etti. Kızım çocukları uğruna kurban gitti"

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Sibel Ç'nin baba evinde hüzün yaşanıyor.

Eşi M.Ç. tarafından dün tabancayla öldürülen Sibel Ç'nin babası 61 yaşındaki Nuri Tanrıverdi, Şehitler Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının, Ağrı'nın Patnos ilçesi Özdemirler köyünde yaşarken eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını arayarak yardım istediğini ve Ağrı'da 10 gün sığınma evinde kaldığını söyledi.

Kızının, getirildiği Kayseri'de de 5 gün sığınma evinde kaldığını anlatan baba Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Oradan da Niğde'ye geldi. 12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu. Dövülüyordu her gün. Her tarafını kırmış, kırılmadık yeri yoktu. Ramazan Bayramı'nın 4. günü bakanlığı aradı, jandarmalar aldı, sığınma evine koydu, 5 çocuğuyla beraber. Ben evime getirdim. Burada da ev tuttuk. Takip etmiş, saklanmış, kızım eve girerken o da giriyor, kafasına 2 kurşun sıkıyor. İkisi anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kocası da kabul etti boşanmayı. 'Çocuklara bir ev tutalım, sen bak' dedi. Kızım da kabul etti. Kızım çocukları uğruna kurban gitti."

Tanrıverdi, 6 ay uzaklaştırma alan M.Ç'nin İzmir'de çalıştığını bildiklerini anlattı.

M.Ç'nin çocuklarına iki sefer elbise, bebek ve oyuncak gönderdiğini belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Biz dün Kayseri'den geldik. Geldiğimiz gün cinayet oldu. Bir sıkıntı yaşamıyorlardı. Boşanmadan vazgeçilmedi, boşanalım dediler, damadın kendisi söyledi bunu. 'Boşanalım ama çocuklarımız kimsenin eline kalmasın, ben senin evinin kirasını ödeyeceğim, çocuklarıma bakacaksın, sen çocukları büyüt' dedi. Kızım da 'Tamam, ben çocuklarım için kurbanım, büyüteceğim' dedi. İzmir'e gitti, gizli gelmiş, cinayeti işlemiş. Son günlerde yaptıkları bir kavga yoktu. Bizim telefonumuzu arıyordu, kızımıza veriyorduk, konuşuyorlardı."

Damadının henüz yakalanmadığını aktaran Tanrıverdi, "Acımız büyük, devletin bunlara el atması lazım, bunun gibileri için idam istiyoruz. Konya Ereğli'ye kadar gitmiş, arabasını bulmuş polisler ama kendisi yok. Başkası mı götürdü arabayı yoksa kendi burada mı saklanıyor, bilemiyoruz. 5 çocuğunun önünde yapmış. 11 yaşında bir oğlu var, o her şeyi biliyor, anlatıyor." diye konuştu.

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