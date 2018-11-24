Kızım'da Asu Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (10. son bölüm izle)

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım, 23 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kızım dizisi son bölümde yıllar önce kaybettiği kardeşini hatırlayan Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra İstanbul'dan gitmeye karar verdi. Ancak Demir, Candan'ın karşısına çıkarak gitmesini istemedi. Candan kalmaya ve Öykü'ye yardım etmeye karar verdi.
Diğer yandan ise yaptıkları son işle paraya kavuşan Demir ve Uğur kalan paralarıyla ev satın aldı. Böylece kira derdinden kurtulan Demir, yapacak iş aramaya başladı. Korsan taksicilik yapmaya başlayan Demir bu işi daha fazla beceremedi. Demir son olarak bir inşaata giderek çalışmaya başladı. Diğer yandan ise hasta olan babasıyla konuşan Asu, kendisine kalacak olan 2 milyon TL'lik mirası alabilmek için kızına sahip çıkması gerektiğini öğrendi. Öykü'nün peşine düşen Asu, kızını almak istediğini Demir'e söyledi. Final sahnesinde ise eve gelen Asu, Öykü'ye annesi olduğunu açıkladı.
Kızım dizisinin 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asu, babasından kalan mirası ele geçirebilmek için vakit geçirmeden harekete geçer ve Öykü ile yakınlaşmaya çalışır. Öykü, çevresinde gerçekleşen sarsıcı değişimlerden habersiz okulda oynayacakları tiyatro oyununa hazırlanmaktadır. Asu'nun, Öykü'nün annesi olduğunu öğrenen Demir için, bu beklenmedik gelişme şok etkisi yaratır. Bu şok üzerine Asu'nun, Öykü'yü almak istemesi, Demir'i iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Demir, Asu'nun bu beklenmedik hamlesine nasıl karşılık verecektir?
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