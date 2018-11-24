Kızım'da Asu Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (10. son bölüm izle)

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı TV8'in sevilen dizisi Kızım, 23 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kızım dizisi son bölümde yıllar önce kaybettiği kardeşini hatırlayan Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra İstanbul'dan gitmeye karar verdi. Ancak Demir, Candan'ın karşısına çıkarak gitmesini istemedi. Candan kalmaya ve Öykü'ye yardım etmeye karar verdi.

Diğer yandan ise yaptıkları son işle paraya kavuşan Demir ve Uğur kalan paralarıyla ev satın aldı. Böylece kira derdinden kurtulan Demir, yapacak iş aramaya başladı. Korsan taksicilik yapmaya başlayan Demir bu işi daha fazla beceremedi. Demir son olarak bir inşaata giderek çalışmaya başladı. Diğer yandan ise hasta olan babasıyla konuşan Asu, kendisine kalacak olan 2 milyon TL'lik mirası alabilmek için kızına sahip çıkması gerektiğini öğrendi. Öykü'nün peşine düşen Asu, kızını almak istediğini Demir'e söyledi. Final sahnesinde ise eve gelen Asu, Öykü'ye annesi olduğunu açıkladı.