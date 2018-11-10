Kızım dizisi 8. son bölümde Demir ve Öykü'nün ağlatan final sahnesi! Demir hastalığı öğrendi! Kızım 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin 8. son bölümü 9 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Kızım son bölümde okulda bayılan Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Öykü babası Demir'den habersiz olarak hastaneye gitti ve doktora hastalığını babasına söylememesini istedi. İki gün okula gitmeyen ve hastanede kontrolleri yapılan Öykü'nün hastalığını babası Demir ise sonunda öğrendi. Doktorunun çağırdığı Demir, kızı Öykü'nün durumunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kızım'ın final sahnesinde evde yatan Öykü'nün yanına giden Demir, gözyaşları içinde Öykü'ye sarıldı. Baba kızın o anları ise Kızım'ın son bölümüne damga vurdu.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktorla görüştükten sonra birdenbire ortadan kaybolan Öykü Demir'e büyük bir korku yaşatır. Demir’in Öykü’yü arama çalışmaları sonuç verecek midir? Sosyal hizmetlerin ani denetleme talebi karşısında hazırlıksız yakalanan Demir, bir kez daha karşı karşıya kaldığı Öykü'yü kaybetme olasılığı karşısında büyük bir sınav verir. Demir'i arayan Doktor İhsan sonunda Öykü’nün hastalığını babasına söyleyecek midir yoksa Öykü’nün ondan istediği gibi bu sırrı saklayacak mıdır?



