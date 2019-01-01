HABER

"Kızım, evimiz yandı nereye gideceğiz?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafında yer alan Ali Meşe, duygularını anlattı - Ali Meşe: - "Fotoğrafı çok beğendim. Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, hep hatırlasınlar" - Ahmet Meşe: - "Fotoğrafı çeken İlhami ağabeye de çok teşekkür ederim. Onun sayesinde herkesin bizden haberi oldu ve evimiz kısa sürede yapıldı. Anadolu Ajansı hep yanımızda oldu"

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "yaşam" kategorisinde birinci olan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafında yer alan Ali Meşe, fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, hep hatırlasınlar." dedi.

Ali Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedisi ve kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Kolonya şişesinde bulunan benzini sobanın içine dökmesi sonucu çıkan yangından kedisi ile birlikte zorlukla kurtulduğunu anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Benzini sobaya damlatınca bir anda yangın çıktı. Alevler evin içinde dağıldı. Evin kapısına geldiğimde kedinin sesini duydum. 'Kızım gel gel' diye diye yanıma çağırdım. İlk önce camın önüne çıktı. Daha sonra omzuma atladı. Ayakkabılarımı bile giyemeden çoraplarımla dışarı kaçtım. Dışarıda yangını izlerken kedi kucağımdaydı. 'Kızım evimiz yandı nereye gideceğiz?' dedim."

Meşe, yangından sonra devletin kendisine yardım ettiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımıza Allah sağlıklı ömür versin. Devletin bize çok yardımı oldu. Devlet yardım etmeseydi bizim halimiz ne olurdu? Devletten Allah razı olsun. Çok güzel bir ev yapmışlar. Evi yapıp içini de döşemişler." ifadelerini kullandı.

- "Kedilerini özlüyor"

Bolu'da oğlunun yanında yaşadığını ve canı sıkıldığında, kedilerini özlediğinde köye gittiğini dile getiren Meşe, "Sıkılınca köyde yapılan eve gidiyorum. Ev olmasa nereye gidecektik? Bolu'da duramıyorum. Evde canım sıkılıyor. Dışarıda bir yere gidip gelemiyorum. Ancak evde vakit geçiriyorum." dedi.

AA tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasında kedisi ile olan fotoğrafına oy verenlere teşekkür eden Meşe, "Fotoğrafı çok beğendim. Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, beni hep hatırlasınlar." diye konuştu.

Fotoğrafına oy veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını ileten Meşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu yakından görmek istediğini sözlerine ekledi.

- "Cumhurbaşkanımızın oy vermesi hoşumuza gitti"

Ali Meşe'nin oğlu Ahmet Meşe de babasının fotoğrafının birinci olmasına sevindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Babam da çok sevindi. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı beğenerek oy vermesi çok hoşumuza gitti. Babam zaten daima Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Fotoğrafa oy verenlere çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Devamlı babamı gördükleri zaman hüzünleniyorlar, ağlıyorlar. Bunları duyuyorum."

Babasının şu anda Bolu'da yanında yaşadığını aktaran Meşe, "Zaman zaman köye gidiyoruz. Biraz köyde, biraz burada yaşıyor. Kedilerini özlüyor. Orada 10 gün falan durduktan sonra yine buraya geliyor." dedi.

Meşe, yangın günü olay yerine gelerek babasının fotoğrafını çeken AA muhabiri İlhami Çetin'e de çok teşekkür ederek, "Fotoğrafı çeken İlhami ağabeye de çok teşekkür ederim. Ondan da Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdi. Onun sayesinde herkesin bizden haberi oldu ve evimiz kısa sürede yapıldı. Anadolu Ajansı hep yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 103 lira olduOsmangazi Köprüsü geçiş ücreti 103 lira oldu
Edirne'de ücretli poşet uygulamasına destekEdirne'de ücretli poşet uygulamasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Ali dede ve kedisi Ali Meşe Bolu

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.