Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "yaşam" kategorisinde birinci olan "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafında yer alan Ali Meşe, fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Beni akıllarından çıkarmasınlar, hep hatırlasınlar." dedi.

Ali Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedisi ve kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Kolonya şişesinde bulunan benzini sobanın içine dökmesi sonucu çıkan yangından kedisi ile birlikte zorlukla kurtulduğunu anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Benzini sobaya damlatınca bir anda yangın çıktı. Alevler evin içinde dağıldı. Evin kapısına geldiğimde kedinin sesini duydum. 'Kızım gel gel' diye diye yanıma çağırdım. İlk önce camın önüne çıktı. Daha sonra omzuma atladı. Ayakkabılarımı bile giyemeden çoraplarımla dışarı kaçtım. Dışarıda yangını izlerken kedi kucağımdaydı. 'Kızım evimiz yandı nereye gideceğiz?' dedim."

Meşe, yangından sonra devletin kendisine yardım ettiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımıza Allah sağlıklı ömür versin. Devletin bize çok yardımı oldu. Devlet yardım etmeseydi bizim halimiz ne olurdu? Devletten Allah razı olsun. Çok güzel bir ev yapmışlar. Evi yapıp içini de döşemişler." ifadelerini kullandı.