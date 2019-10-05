Tıp literatüründe "situs inversus totalis" olarak adlandırılan organların tamamının ters yerleşimli olmasının bebeğin sağlığını tehdit etmediği ancak ince bağırsak düzeyinde gelişim problemi bulunması ve bağırsak devamlılığının olmamasının hayati risk oluşturduğu belirlendi.

Bebeğin tetkiklerinde kalbinin, midesinin ve dalağının sağda, karaciğerin ise solda yerleşmiş olduğu tespit edildi.

Bebek, hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ tarafından üç günlükken ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

- "Kızım her şeyi ile sürpriz bir bebek"

Anne Ayşe Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık evliliğinin 10'uncu yılında tüp bebek uygulaması sayesinde anne olduğunu söyledi.

Mahmut Hasan adını verdikleri oğlunun 5 yaşında olduğunu belirten Alemdar, ikinci hamileliğinin ise sürpriz olduğunu anlattı.

Hamile olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ve sevindiğini dile getiren Alemdar, "Kontroller sırasında bebeğimin bağırsağında sorun olduğunu söylediler. Doğumu gerçekleştirdikten sonra ise organlarının ters olduğu belirlendi." dedi.

Alemdar, doktorların, kızının bağırsağındaki sorunun nadir rastlanan bir durum olduğu için hayati risk oluşturduğunu kendilerine anlattıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Çok zor günler atlattık, aklıma geldikçe duygulanıyorum. Doktorumuz bize tüm riskleri anlattı ama ben hiç ümidimi kaybetmedim. Doktor beye teşekkür ediyorum, bana ümit verdi, 'Kendi çocuklarım gibi ilgileneceğim, öyle yapacağım ameliyatını.' dedi. Dediği gibi de oldu, çok mutluyum, çok sevindim. Bir ay gittim geldim yoğun bakıma, sağlığına kavuştu, aldım kucağıma, sevindim. Allah'ım herkesin evladını bağışlasın, çok zordu. Şimdi çok mutluyuz. Kızım her şeyi ile sürpriz bir bebek. Organlarının ters yerde, kalbinin sağda olması bende tedirginlik yaratmadı. Benim için iyi olması yeterli, o yaşasın yeter ki.