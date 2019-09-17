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"Kızımın Kobani'ye götürüldüğünden şüpheleniyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ne, bir aile daha katıldı - Kızı Ece için eyleme katılan baba Cabir Taş: - "Kobani'ye götürüldüğünden şüpheleniyorum. O zamandan beri hiçbir haberi layık görmediler bana, alamadım"

DİYARBAKIR (AA) - HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır anneleri"ne, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan Cabir Taş, yaklaşık 4 yıl önce 14 yaşındaki kızı Ece'nin çalıştığı tekstil atölyesinden öğle molasında çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

"Kobani'ye götürüldüğünden şüpheleniyorum. O zamandan beri hiçbir haberi alamadım." ifadelerini kullanan Taş, 4 yıldır sadece yüreğinin yandığını dile getirdi.

Taş, kızının arkadaşlarından onun Kobani'ye kaçırıldığını öğrendiğini, bunun üzerine üç kez gittiği Kobani'de kızını göremediğini ifade ederek, televizyonda izlediği oturma eylemi yapan ailelerle aynı acıyı yaşadığı için Diyarbakır'a gelmeye karar verdiğini belirtti.

- "Aynı acı bende de var"

Kızının yaşı küçük olduğu kimliğini yanına almadığını aktaran Cabir Taş, "Kızımı, büyük ihtimalle farklı bir kimlikle götürmüşler. Ben onları gördüğüm zaman ağlıyorum. Aynı acı bende de var. İşimi gücüm bıraktım ben de destek olmaya geldim. Bir umut, bir ışık bulurum ya da kızım bana ulaşır. Kızım evine dön benim kapım sana ardına kadar açık." dedi.

- Annenin ağıdı yürek yaktı

Öte yandan, oturma eylemine katılan, kızı 14 yaşındayken kaçırılan anne Hüsniye Kaya'nın söylediği Kürtçe ağıt dinleyenleri duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
anne Diyarbakır HDP

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