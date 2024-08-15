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  4. 'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

15.08.2024 10:10
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İzmir'de yaşayan bir kişi sosyal medyadan bir kadınla tanıştı ve onunla buluşmaya gitti. Ardından buluştuğu kadının suç ortakları devreye girdi ve 'kızımın namusunu kirlettin' diyerek tehdit etmeye başladılar. Darp edilen şahsın banka hesaplarını ele geçiren 2 kişi kendilerine 124 bin lira para gönderdi. Polise başvuran mağdur 2 kişiyi yakalattı.

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

İzmir’de bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortaklarınca, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Darp ettikleri şahsın banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL para gönderen 2 şüpheli tutuklandı.

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BANKA HESAPLARINI ELE GEÇİRDİLER

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İzmir dolandırıcı
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