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"Kızımızın hayatı Türkiye'de devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Marmaris'te bağışlanan organlarıyla üç hastaya umut olan İngiliz turistin annesi Barbara Devlin: "Bağış için hemen karar verildi. Kızımızın hayatı Türkiye'de devam edecek"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki İngiliz kadın turistin annesi Barbara Devlin, "Bağış için hemen karar verildi. Kızımın hayatı Türkiye'de devam edecek."dedi.

Baba John Devlin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının organlarıyla hastalara hayat verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Anne Barbara Devlin de hemşire olan kızının hayat kurtaran biri olarak ölümüyle de insanlara umut olduğunu ifade etti.

Bağışlanan organlarla hastaların sağlığına kavuşacağını anlatan Devlin, "Kelly'nin 3 kızı var. Hepimiz aynı fikirdeydik. Bağış için hemen karar verildi. Kızımızın hayatı Türkiye'de devam edecek." diye konuştu.

Devlin çifti, açıklamaların ardından kızlarının doktoru Turgay Burucu'ya sarılarak ağladı.

Tatil yaptığı Marmaris ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen İngiliz Kelly Barbara'nın bağışlanan organları 3 kişiye umut olmuştu.

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