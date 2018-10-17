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Kızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Alayköy beldesinde, kızı M.D.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu ihbar edilen Hüsnü D., gözaltına alındı.

Kızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Alayköy beldesinde, kızı M.D.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu ihbar edilen Hüsnü D., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kızına 2,5 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Hüsnü D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alayköy beldesinde yaşayan Hüsnü D.'nin, kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde KKTC polisine ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hüsnü D.'yi gözaltına aldı. Hüsnü D., polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından bu yılın Ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Hüsnü D.'nin ifadesi üzerine devlet hastanesine götürülen kızı, sağlık kontrolünden geçirildi. M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüsnü D., tutuklandı. M.D. ise aileden alınıp, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi.
Öte yandan Hüsnü D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 9 Ekim günü, 'Mükemmel bir hayatım yok belki ama bana sımsıkı sarılan sevgiyle bakan emlatlarım var, yetmez mi' paylaşımında bulunduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıKızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıKızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıKızına 2,5 yıl cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

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