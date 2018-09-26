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Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bursa'da, 8 yıldır görmediği kızı için 'Kötü yola düştü' sözlerini duyunca bunalıma giren Haydar Emeç, yolda gördüğü gördüğü Remziye Yıldız'ı (31), çocuğuna benzetip bıçakladı. Sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde oturan inşaat ustası Haydar Emeç'in kızı G., 2006 yılında evden ayrılıp, Erzincan'da yaşayan Taner Tiryaki ile evlendi. 8 yıl kızından haber alamayan Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' söylentileri üzerine bunalıma girdi. Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesindeki kaynakçı atölyesinde sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'ı görüp, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kadın ise kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" diyerek Emeç'i ikna etmeye çalıştı.

'KULAKLARIN KIZIMA BENZİYOR'

Buna inanmayan Emeç, takip ettiği genç kadına, "Senin kulakların kızımın kulaklarına benziyor. Sen kızım G.'sin. Korkudan ismini benden saklıyorsun" diyerek, tabancası ile 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından yaşama tutundu, bir süre sonra da taburcu edildi.Tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 YILA ÇARPTIRILDI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı, sanığın kızı G.'yi 8 yıldan bu yana görmediğini, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamasının hayatın doğal akışına aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını gerekçe göstererek bozdu. Bunun üzerine tekrar yargılanan Haydar Emeç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesi'nde akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Emeç'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporu dikkate alan heyet, Haydar Emeç'e, bir önceki yargılamada olduğu gibi toplam 16 yıl hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Remziye Yıldız Haydar Emeç silahla yaralama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oldu olacak cinnet geçirmek suç değil diye yasa çıkartın en azından insanımız can yeleği ile gezip önlem alır. Bu şahıs olayı kızına yapmış gibi düşünülürse içi kötülük dolu bir şeytan söylentilere kulak asacağına ben kızıma ne verdim neden yanımda değil diye kendini sorgulasaydın terkedilmeyi kendine yediremedin çünkü sen çok asil doğru merhametli bir insandın seni elaleme rezil etti şimdi öc alma zamanı ismin batsın demekki boşuna kaçmamış o evladın gerçekten hikmetli biriymiş senin gibi bir cani ile kan bağı olduğu için senin gibi şeytana boyun eğmemiş bugünleri görebilmiş.
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